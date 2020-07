Saúde: Brasil registra 1.300 novas mortes por covid-19, total vai a 74.133

14/07/2020 | 19:33



O Brasil registrou 1.300 novas mortes por covid-19, elevando o total de óbitos pela doença a 74.133, segundo dados divulgados nesta terça-feira, 14, pelo Ministério da Saúde.

Nas últimas 24 horas, 41.857 casos do novo coronavírus foram confirmados. Com isso, o número total de casos no País chega a 1.926.824. Desse total, 1.209.208 (62,8%) correspondem ao número de recuperados e 643.483 (33,4%) doentes ainda em acompanhamento.

O dado do ministério não significa que todas as mortes ocorreram nas últimas 24h. Os casos, no entanto, estavam em investigação e foram confirmados neste período. Há ainda cerca de 3.928 mortes em investigação.

O Estado de São Paulo tem 386.607 casos do novo coronavírus e 18.324 mortes. O Ceará registra 139.437 casos da doença e 6.977 óbitos. O Rio de Janeiro tem 132.822 casos e 11.624 mortes.