Chelsea sofre para derrotar o lanterna, mas ratifica o terceiro lugar no Inglês

14/07/2020 | 18:36



O Chelsea derrotou o Norwich, por 1 a 0, nesta terça-feira, em Londres, em jogo que abriu a 36ª e penúltima rodada do Campeonato Inglês. Com o resultado, o time londrino ratificou o terceiro lugar, agora com 63 pontos, quatro à frente o Leicester. Liverpool, campeão antecipado da temporada, soma 93, contra 72 do Manchester City.

O jogo foi um duelo do ataque do Chelsea contra a defesa do Norwich. Apesar do total domínio da partida, a equipe do técnico Frank Lampard falhou muito na troca de passes e finalização.

O meia brasileiro Willian, pela direita, e o lateral Marcos Alonso, pela esquerda, criaram boas oportunidades, que acabaram desperdiçadas principalmente pelo centroavante francês Giroud.

Outro que não esteve bem foi o norte-americano Pulisic, apesar do belo giro, que acertou o travessão, após desvio do goleiro Tim Krul. Mas o gol da partida, aos 45 minutos, saiu exatamente em uma jogada envolvendo os dois atacantes do Chelsea.

Pulisic pegou a bola pela ponta-esquerda, cortou para dentro e cruzou na medida para Giroud. O atacante, na pequena área, só teve o trabalho de testar para abrir o placar no fim da primeira etapa.

O Chelsea voltou para o segundo tempo ainda menos criativo e com Willian um pouco desanimado por causa do excesso de erros de seus companheiros de ataque. O rebaixado Norwich demonstrou estar satisfeito com a derrota pelo placar mínimo.