Dólar vira e fecha em queda com Maia e exterior, em R$ 5,34

14/07/2020 | 17:48



O dólar engatou queda nos negócios da tarde ante o real, após operar em alta a maior parte da manhã, com o Brasil descolado de outros emergentes. A moeda americana ampliou o ritmo de baixa no mercado internacional em meio ao otimismo com balanços corporativos, ajudado pelos bom balanço trimestral do JPMorgan, dados comportados de inflação nos Estados Unidos e números acima do esperado da balança comercial da China, deixando as notícias sobre o avanço do coronavírus em segundo plano. No noticiário local, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), prometeu que a reforma tributária deve começar a ser discutida na casa a partir de amanhã (15), o que fez a moeda americana acelerar o ritmo de queda. O dólar no mercado à vista fechou em baixa de 0,73%, cotado em R$ 5,3490.

No mercado doméstico, operadores relataram persistência no fluxo de saída de capital externo, em meio à decepção com a retomada da atividade e o cenário político no radar, o que ajudou a pressionar o câmbio mais cedo, fazendo o real destoar de seus pares em mercados emergentes. A corretora Correparti comenta que houve saída ao redor dos US$ 500 milhões apenas hoje mais cedo, levando o dólar às máximas do dia, na casa dos R$ 5,45.

O Índice de Atividade (IBC-Br) calculado pelo Banco Central cresceu menos que o esperado em maio, avançando apenas 1,31%. "A melhora do IBC-Br foi modesta. O caminho para a recuperação da atividade será longo e difícil", avalia o economista para a América Latina da consultoria inglesa Pantheon Macroeconomics, Andres Abadia. O dado sinaliza que haverá novo corte de juros em agosto, de 0,25 ponto porcentual, comenta ele, o que ajuda a pressionar ainda mais o câmbio.

A declaração de Maia sobre a volta à pauta da reforma tributária é o que investidores querem ouvir. "Reformas estruturais são o único caminho para o Brasil pós-pandemia" avalia a consultoria internacional TS Lombard, destacando que a volta das discussões sobre a tributária no Congresso deve também fazer com que o ministério da Economia priorize o tema. O fato de Jair Bolsonaro ter conseguido construir uma coalização entre deputados, via aliança com partidos do Centrão, deve contribuir para o avanço da agenda, avalia a TS Lombard.

No mercado internacional, a moeda americana chegou a subir ante divisas fortes, mas também virou à tarde e ampliou a queda nos emergentes, recuando 1,22% no México e 0,61% na África do Sul. O analista de mercados do Western Union, banco especializado em transferências internacionais de recursos, Joe Manimbo, ressalta que o fortalecimento do euro, que atingiu as máximas em um mês, em meio ao otimismo com a recuperação da atividade econômica europeia e a criação de um fundo bilionário, ajudou a enfraquecer ainda mais o dólar.