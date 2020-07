Mauricio Silva

Do Diário do Grande Abc



14/07/2020 | 17:35



PMs (Policias Militares) do 6º Baep (Batalhão de Operações Especiais de Polícia) prenderam um indivíduo nesta terça-feira (14) na Estrada Brasílio de Lima, no Parque Botujuru em São Bernardo. No momento da prisão ele estava armado ameaçando os pedestres.

Segundo a ocorrência, os agentes faziam patrulhamento pelo local quando foram avisados que um homem estava ameaçando as pessoas. Ao ser detido e revistado o homem estava com uma pistola 380 com seis munições.

Preso em flagrante, ele foi levado ao 3ºDP (Assunção) onde o boletim de ocorrência continua em andamento.