Rede de solidariedade empresarial arrecada R$ 816 milhões

Wilson Marini

Do APJ



16/07/2020 | 00:01



Dezenas de ações para ajuda no combate à covid-19 foram deflagradas no Estado de São Paulo desde o início da pandemia. Esta semana, o governo estadual fez um balanço das doações da iniciativa privada, que somaram R$ 816,4 milhões, provenientes de 190 empresas do Grupo Empresarial Solidário de São Paulo, que conta com 408 membros. Os recursos e serviços doados pelas empresas serão aplicados na contenção dos efeitos da pandemia do novo coronavírus no Estado. O comitê “é um exemplo, um modelo para o Brasil, de orientação voluntária dedicada a salvar vidas e proteger os mais pobres”, disse o governador João Doria ao anunciar o montante arrecadado.



Doação sem gerar impostos

O governo paulista criou uma comissão responsável por organizar as doações de entes privados e sociedade civil durante a crise do coronavírus. São aceitas doações em dinheiro, serviços e materiais. Uma cartilha orienta doadores a contribuir sem a incidência de impostos. As contribuições em dinheiro são concentradas no Fundo Social de São Paulo.



Auditoria nas contas

As reuniões do Grupo Empresarial Solidário de São Paulo são realizadas semanalmente. O recebimento das doações, entrega e aplicação dos recursos são auditados pela Pricewaterhouse Coopers Brasil, com apoio da Deloitte.



Conjuntura de recuperação

As micro e pequenas empresas brasileiras esboçam reação diante dos impactos da pandemia, segundo levantamento do Sebrae, em parceria com a FGV. Entre os dias 25 e 30 de junho foi constada uma leve e gradual recuperação do segmento. Os dados fazem parte da 5ª edição da Pesquisa “O impacto da pandemia de coronavírus nos pequenos negócios”, que teve a participação de 6.470 participantes entre microempreendedores individuais (MEI), microempresas e empresas de pequeno porte.



Sobe a atividade econômica

Segundo a Agência Brasil, a atividade econômica brasileira como um todo registrou crescimento em maio. O Índice de Atividade Econômica do Banco Central (IBC-Br) dessazonalizado (ajustado para o período) subiu 1,31% em maio, em relação a abril deste ano. Essa foi a maior alta mensal desde junho de 2018, quando houve crescimento de 3,3%. O IBC-Br é uma forma de avaliar a evolução da atividade econômica brasileira e ajuda o BC a tomar suas decisões sobre a taxa básica de juros, a Selic. O índice incorpora informações sobre o nível de atividade dos três setores da economia: indústria, agropecuária e comércio e serviços, além do volume de impostos.



Bauru: mentoria para empreendedores

"Suas contas em dia". Com o objetivo de descomplicar a rotina de pequenos comerciantes e prestadores de serviços de Bauru e região, minicurso promoverá duas horas de mentoria online gratuitas, para contribuir com estes profissionais a se reerguer e voltar a faturar. Será nesta quarta-feira (15), das 17h às 19h, com inscrições no link www.even3.com.br/minicursosced/. A informação é do Jornal da Cidade, da Rede APJ (Associação Paulista de Portais e Jornais).



Incentivo ao turismo regional

Trinta e cinco municípios turísticos do Estado de São Paulo receberão em breve R$ 12 milhões para obras de melhorias na infra-estrutura do turismo local, como implantação de parques, iluminação, centros de informação e de artesanato, praças e revitalização urbana. É a primeira liberação de recursos do segundo semestre de 2020. Entre janeiro e junho, a secretaria estadual de Turismo já havia repassado R$ 79,6 milhões. "São recursos importantes, pois mantêm as obras em andamento, gerando empregos, e ajudam a preparar os nossos destinos turísticos para o retorno pós-pandemia", diz o secretário Vinicius Lummertz.



Mais empregos

Desde o início da pandemia, a Rede Savegnago de Supermercados gerou 1,6 mil novas vagas de emprego, segundo o jornal Primeira Página, de São Carlos, da Rede APJ. Duas unidades em Campinas, inauguradas em abril e junho deste ano, geraram 400 novos empregos; 400 postos de trabalho serão abertos com as inaugurações de lojas em Araraquara e Limeira, programadas até agosto. Outras 800 contratações foram feitas para atender a expansão no e-commerce da rede, que apresentou crescimento de 300%, e reposição de funcionários afastados.



Setor automobilístico de volta

A Honda anunciou a retomada das atividades produtivas em suas fábricas em Sumaré e Itirapina, no Interior Paulista. Com isso, todas as montadoras voltaram a produzir após as paralisações pela pandemia.



IPVA 2020: vem aí novo calendário

A Assembleia Legislativa aprovou, e o governador sancionou, lei que autoriza a prorrogação do vencimento do IPVA deste ano em atraso, sem a cobrança de juros ou multas. A medida é emergencial e temporária diante da pandemia. A secretaria estadual da Fazenda e Planejamento deverá divulgar instrução normativa com as novas datas de pagamento ou prazo de suspensão da cobrança. Não significará dispensa de pagamento, mas reescalonamento para outras datas.



Na Assembleia

O deputado estadual Delegado Olim (PP) vai presidir a CPI que se propõe a investigar o estado das instalações e segurança dos alojamentos mantidos por clubes desportivos no Estado de São Paulo. Itamar Borges (MDB) será o relator.