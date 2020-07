Luan Santana demite músicos, equipe técnica e produção para readmiti-los após a pandemia

14/07/2020 | 16:11



Luan Santana apostou em uma estratégia para não prejudicar seus funcionários no meio desta crise provocada pela pandemia do novo coronavírus. Segundo informações da colunista Fábia Oliveira, o cantor demitiu seus músicos e pessoas da equipe técnica e de produção que atuam na estrada. Como não há previsão para a volta dos shows, a ideia é que esses profissionais, contratados via CLT, tenham acesso aos direitos trabalhistas para se manter durante esse período delicado em que ainda não há um controle maior da transmissão da Covid-19.

Assim que a situação estiver normalizada, Luan irá readmitir os funcionários que foram demitidos. Enquanto isso, os funcionários receberão férias, 13º salário, multa de 40% sobre o FGTS e outros direitos adquiridos com a rescisão do contrato de trabalho.

Procurada, a assessoria de imprensa do cantor ainda não foi encontrada para confirmar a informação.