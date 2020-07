14/07/2020 | 16:11



Mayra Cardi ficou indignada após o pronunciamento de Arthur Aguiar sobre querer parte dos lucros das empresas que mantinha com a coach e afirmou que se casou com um gigolô. Após sua declaração, Mayra compartilhou, na última segunda-feira, dia 13, em seus Stories do Instagram o comentário de uma seguidora sobre o caso, que dizia:

Se eu fosse ela, pediu indenização por cada traição.

Hahahaha! Impossível! Se eu fizer isso, ele vai trabalhar a vida inteira e não vai conseguir pagar. Hahahaha, gastou a r**a, amor, de tanto usar, respondeu Mayra em sua rede social.

O ex-casal anunciou sua separação em maio. Arthur e Mayra são pais da pequena Sophia, de um ano de idade.