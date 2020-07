Causa da morte de neto de Elvis Presley é confirmada pela polícia

14/07/2020 | 15:11



Como você viu, Benjamin Keough, filho de Lisa Marie Presley e neto de Elvis Presley, foi encontrado morto no último domingo, dia 12, aos 27 anos de idade. Até o momento, a causa da morte não havia sido divulgada. Entretanto, os policiais confirmaram à imprensa internacional que Benjamin cometeu suicídio.

Segundo informações do site TMZ, a autópsia do corpo de Benjamin foi concluída no próprio domingo e as autoridades não possuem dúvidas sobre a morte do rapaz.

Alexa Rohde, ex-namorada de Benjamin, ainda publicou uma homenagem em seu perfil do Instagram. Confira abaixo:

Benjamin Storm, VOCÊ. Sempre feliz na chuva e no sol. E com uma risada que fez todo mundo mais feliz. Você deu amor a quem precisava. Você era sábio como um homem de mil anos, mas bobo como um garoto de cinco anos. Você sempre disse que sua carta de tarô favorita era o Eremita, porque você se identificava com ela. Você fez as melhores piadas e sempre quebrou as regras. Você era minha pessoa favorita desde o momento em que te conheci. Eu gostaria que pudéssemos ter mantido você para sempre, Ben Ben. Espero que você esteja comendo todo o delicioso sushi do paraíso. As palavras nunca serão suficientes.