Chrissy Teigen filma John Legend tomando banho e esconde parte íntima do marido de forma inusitada

14/07/2020 | 15:11



Chrissy Teigen não tem medo de expor sua vida e de sua família nas redes sociais, e na última segunda-feira, dia 13, arrancou risadas de seus seguidores ao publicar um vídeo inusitado de seu marido, John Legend, em um momento íntimo.

No Intagram Stories, a modelo filmou John tomando banho, e usou a mão para cobrir o bumbum do amado! O cantor estava de costas no momento em que o vídeo foi feito, então alguns fãs acreditam que ele não sabia que a esposa o estava filmando.

Enquanto alguns internautas deram risada do vídeo inusitado, outros apontaram mais um detalhe que torna a gravação engraçada: por John estar atrás de Chrissy, dá a impressão que a modelo é muito mais alta do que o marido. Um internauta comentou:

Não se preocupe com o bumbum, se preocupe com o ângulo da foto! Deixando o pequeno homem ainda menor!