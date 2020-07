14/07/2020 | 15:10



Renata Ceribelli pegou todo mundo de surpresa ao compartilhar uma foto com seus filhos gêmeos, Marcela e Rodrigo. E o melhor? O clique foi publicado no Instagram para fazer uma homenagem aos jovens, no dia em que eles completaram 30 anos de idade:

Parabéns! Hoje meus gêmeos estão trintando. Muito feliz em ver vocês seguindo os caminhos mais lindos da vida, sempre espalhando amor por onde passam. Celebrem muito, @marcelaceribelli e @rodrigoceribelli! Tenho muito orgulho de vocês. E como sempre digo, aprendo todos os dias com vocês.

Quanto amor, não é?