Romana Novais anuncia que ela e Alok estão esperando o segundo filho: Explodindo de felicidade

14/07/2020 | 15:10



Se existem famosos mais animados com o ano de 2020, certamente são esses. O motivo? Eles anunciaram que vão aumentar - ou já aumentaram - a família este ano. Romana Novais revelou, em seu Instagram, que ela e Alok estão esperando o segundo filho.

A influenciadora publicou uma foto em que o casal aparece junto com o filho, Ravi, que está usando uma camiseta escrito promovido a irmão mais velho, e escreveu na legenda:

Ravizinho foi promovido a irmão mais velho! Muito desejado(a), tínhamos o sonho de que as crianças tivessem pouca diferença de idade, mas não imaginei que Deus planejaria tão perfeitamente ao ponto da data prevista para a chegada do próximo bebê ser no mesmo dia do nascimento do Ravi. Estamos com o coração cheio de amor e explodindo de felicidade... queríamos dividir essa alegria com vocês!

Para quem não lembra, Ravi chegou ao mundo em 10 de janeiro de 2020.