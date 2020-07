Como alterar a fonte padrão do Microsoft Word

Bianca Bellucci

Do 33Giga



14/07/2020 | 13:48



Por padrão, o Microsoft Word usa a fonte Calibri no tamanho 11 para novos documentos. Porém, é possível personalizar as opções de letra conforme o gosto do usuário. Assim, toda vez que um texto for iniciado, o programa usará tais escolhas. O 33Giga ensina o procedimento no tutorial abaixo.

1. Acesse um documento no Microsoft Word. Depois, dê um toque no botão direito do mouse. Ao abrir a janela de opções, selecione “Fonte…”.

2. Escolha suas preferências nas categorias “Fonte”, “Estilo da Fonte” e “Tamanho”. Em seguida, clique em “Definir como Padrão”.

3. Selecione a opção “Todos os documentos baseados no modelo Normal” e dê “OK” para confirmar a nova padronização.

Na galeria, você confere o passo a passo em capturas para alterar a fonte padrão do Word: