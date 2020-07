Passo a passo: como criar um servidor no Discord

Marcella Blass

O Discord é um aplicativo de voz sobre IP gratuito que é muito usado pela comunidade gamer para se comunicar durante partidas online. Porém, principalmente com o longo período de distanciamento social, a plataforma conquistou também outros tipos de grupos que buscavam um lugar para fazer reuniões virtuais.

Seja qual for o seu objetivo com o serviço, a seguir, o 33Giga ensina a criar um servidor para você interagir com os seus amigos online:

1 – Na página inicial do Discord, clique no sinal de + na coluna do lado esquerdo da tela.

2 – Clique em Criar um servidor.

3 – Digite um nome e selecione uma foto para identificar o novo servidor. Depois, confirme em Criar.

4 – Se você já tiver utilizado o Discord, ele vai sugerir algumas pessoas para adicionar ao novo servidor. Para fazer isso, basta clicar em Confirmar. Caso contrário, é só copiar o link de convite para o canal e compartilhar com quem você quiser. Pronto!

