Bruno Gagliasso posta foto de Giovanna Ewbank com Zyan e se declara: Sou um homem ainda mais apaixonado

14/07/2020 | 13:10



Muito amor! Giovanna Ewbank e Bruno Gagliasso estão curtindo cada segundo com o terceiro filho, Zyan, que veio ao mundo no dia 8 de julho! Após cliques fofíssimos, o ator agora divulgou uma foto em que Gioh aparece ganhando um carinho do bebê. Na legenda, aproveitou para enaltecer e se declarar à esposa:

Gio é forte! Forte e ponto. Ela é uma leoa, mas isso ainda é pouco para descrever sua poteÌ?ncia. Sua força é o amor! É por esse sentimento infinito que ela carrega no peito que tudo ao redor se transforma. É com amor, e pelo amor, que ela dedica-se a tudo na vida. Sou um cara de sorte. Nenhuma palavra é capaz de descrever minha admiraçaÌ?o por essa mulher. Hoje sou um homem ainda mais apaixonado pela mulher da minha vida. E amanhaÌ?, certamente, estarei ainda mais. Eu te amo.

Fofo, né?

A declaração vem pouco após ambos serem criticados por fotos feitas no hospital, logo após o nascimento de Zyan. Na ocasião, o casal havia chamado uma fotógrafa para registrar alguns dos momentos pós-parto. O hospital até mesmo se pronunciou, após a repercussão.

O bebê é o terceiro filho de Gioh e Gagliasso que são já são papais de Titi e Bless.