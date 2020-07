Polícia Civil de Santo André realiza operação contra desvio de cloro de água da Sabesp

Vanessa Soares

14/07/2020 | 12:14



Atualizada às 12h58

A Polícia Civil de Santo André realizou, na manhã desta terça-feira (14), a Operação 1791, para cumprir 15 mandados de prisão e 27 mandados de busca e apreensão relacionados ao desvio de cargas de hipoclorito de sódio e outros derivados químicos que seriam da Sabesp.

A ação foi coordenada pela Dise (Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes) de Santo André. Na região, os mandados foram cumpridos em Mauá, Ribeiro Pires e Rio Grande da Serra, além da Capital, Guarulhos, Praia Grande e São Vicente. Segundo o delegado titular da Dise, André Santos Legnaioli, 13 pessoas foram presas e muito material foi recuperado, mas a quantidade exata ainda não foi contabilizada.

As investigações tiveram início há quase um ano, após denúncia anônima recebida pela polícia pelo telefone 181. Os criminosos trabalhavam com o transporte do hipoclorito e a subtração era realizada na rota de entrega entre a fabricante e as estações de tratamento de água da Sabesp. "Esses motoristas que faziam o carregamento, paravam no caminho e realizavam a subtração de 10% a 15% do produto e depois completavam os tanques com água. Posteriormente, comercializavam o hipoclorito no mercado paralelo", explicou Legnaioli.

Em nota, a Sabesp informou que vai acompanhar as investigações e os desdobramentos do caso e tomará todas as medidas judiciais para ressarcimento de eventuais prejuízos junto a esses fornecedores.

A empresa ressaltou ainda que a adição de cloro é uma das etapas do tratamento da água e seu uso é dosado por meio de processo automático, que corrige os níveis de pureza conforme a necessidade.

"A Companhia esclarece que a água tratada é analisada em laboratórios certificados antes da entrega ao consumidor, o que assegura sua qualidade, sem riscos para o consumo. A Sabesp segue a legislação brasileira, do Ministério da Saúde, que estabelece parâmetros para qualidade da água e, para controlar isso, são realizados 90 tipos de testes e mais de 90 mil análises mensais que aferem turbidez, cor, cloro, coliformes totais, dentre outros.