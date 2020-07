Luana Piovani testa negativo para o coronavírus: que alívio!

14/07/2020 | 12:11



Luana Piovani precisou ficar em isolamento social após ter contato com uma pessoa que testou positivo para o novo coronavírus. Nas redes sociais, a atriz deu detalhes sobre seu estado de saúde e declarou que precisou realizar um teste para saber se também contraiu a doença.

Mas, para a felicidade de todos, Luana divulgou nesta terça-feira, dia 14, que o teste deu negativo. Morando em Portugal, ela contou no Instagram Stories que o resultado chegou rápido via mensagem de texto no celular.

- Gente, vim contar uma coisa incrível. Acabou chegar um sms [dizendo] que meu teste de Covid-19 deu negativo. Que alívio!

Luana revelou que, assim que soube o resultado, deu um abraço na filha Liz, fruto de seu relacionamento com Pedro Scooby. Ela também é mãe de outros dois meninos, Bem e Dom, e como ela não sabia se havia contraído a doença, preferiu ficar afastada das crianças.

- Já agarrei a Liz, dei uns beijos! Mas sabe o que acontece? É muito doido, porque vem escrito que se esse teste foi feito no período de encubação tem que ser feito outro teste. Bom, mas eu fiz o teste e deu negativo. É isso que todo mundo faz para poder se unir as pessoas. Confusões a parte, temos notícias boas.

Na sequência, Luana surgiu no Stories com a filha Liz e as duas encantaram ao demonstrarem muito carinho.