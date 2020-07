Polícia cumpre mandado de busca e apreensão na casa de PC Siqueira

14/07/2020 | 12:10



A investigação do caso de suposta pedofilia de PC Siqueira continua. Apesar de as informações estarem em sigilo na Justiça, o portal G1 confirmou que na última segunda-feira, dia 13, a Polícia Civil de São Paulo cumpriu um mandado de busca e apreensão na casa do youtuber.

O caso está sendo investigado pela 4ª Delegacia de Proteção à Pessoa, do Departamento de Homicídios e de Proteção à Pessoa (DHPP) de São Paulo, após vir à tona as acusações.

Desde o surgimento da notícia, ele havia se pronunciado sobre o assunto e se defendeu nas redes sociais. Depois, ele trancou o Instagram, ou seja, ele tem que autorizar novos seguidores para que tenham acesso às suas publicações.

O canal no YouTube que mantinha ainda foi desativado.

Rafinha Bastos e Cauê Moura, que trabalhavam com o youtuber, se pronunciaram também sobre o assunto e anunciaram o fim da parceria, após a polêmica.