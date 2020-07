Em meio a polêmica de affair com Arthur Aguiar, Arícia Silva debocha sobre críticas: - Audiência está top

14/07/2020 | 12:11



A ex-panicat Arícia Silva está no foco dos holofotes após ser apontada como pivô da separação de Arthur Aguiar e Mayra Cardi. Nas redes sociais, ela está sendo alvo de críticas e na última segunda-feira, dia 13, decidiu se pronunciar. Primeiro Arícia postou um texto falando sobre a importância de acreditar em seus sonhos e seguir o coração.

Acredite nos seus sonhos e siga em frente. Geralmente as pessoas só começam a aplaudir quem começa a vencer. Antes disso, fazer o que ama é loucura e irresponsabilidade.... Não existe arrependimento quando nós optamos por escolher a estrada do amor. E não se preocupe com os gritos e aplausos. Se concentre no show de vitórias que Deus tem reservado para a sua vida, escreveu.

Algumas pessoas, porém, não curtiram o post e deixaram comentários negativos:

Homem da outra não é presente de Deus, escreveu uma internauta.

É muito bom ver rouba boy ser fingido de santa, postou outra.

Pena que gosta do marido das outras, comentou uma terceira.

Na sequência, Arícia gravou alguns Instagram Stories, dizendo:

- Vocês usam a internet para descontar todo o ódio que têm no coração. Quando vêm à rede social de uma pessoa cuja história não conhece e usa as palavras mais pesadas e amargas do seu vocabulário, na verdade você precisava descontar seu ódio e sua amargura, às vezes traumas passados e bloqueios emocionais. E tudo bem. Graças a Deus sirvo para isso.

Ela, no entanto, opinou:

- Não adianta você perder o seu precioso tempo atacando as pessoas à minha volta. Mas continuem me dando audiência, porque está top, disse, mencionando a atenção que vem chamando.