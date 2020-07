Tiago Iorc revela arrependimento inicial por ter sumido e compara com sexo: Não vem o relaxamento

14/07/2020 | 12:11



Tiago Iorc foi o convidado do Conversa com Bial da madrugada desta terça-feira, dia 14. Em bate-papo com Pedro Bial, o cantor fez revelações sobre seus sumiço das redes sociais e da vida pública entre 2018 e 2019, quando também fez uma pausa na carreira.

- Em um primeiro momento eu relutei bastante da decisão e logo que tomei me arrependi muito. Naquele instante, eu senti uma inércia de querer voltar, de continuar fazendo o que eu estava fazendo e de que era preciso estar presente para não me anular, explicou ele sobre o arrependimento inicial por ter sumido.

No entanto, Tiago percebeu que a decisão foi a mais acertada possível:

- Depois senti um alívio quando aprendi o lado extremo oposto: de que aquela superexposição não era interessante, não tão importante e comecei a encontrar prazeres que eu tinha esquecido há muito tempo. Eu vinha de uma sequência de muitos anos fazendo shows, entrevistas, me expondo, e tudo aquilo estava me tirando a sensibilidade para admirar o que eu sempre amei desde pequeno. Eu já não enxergava mais o propósito de continuar fazendo aquilo, disse.

O ator ainda comparou o esgotamento por causa da carreira agitada ao prazer sexual:

- Existe justamente aquela curva que te permite entender, compreender e assimilar o que é de fato o prazer. Se gozamos o tempo inteiro, não vem o relaxamento.

Ele ainda falou sobre se sentir escravizado pelas redes sociais, afirmando que reaprendeu que existe vida fora delas.

Sobre a polêmica com a dupla Anavitória, Tiag esclareceu que o problema já está sendo resolvido, sem dar muitos detalhes:

- As músicas já foram liberadas e o processo que estava truncado está se encaminhando para uma resolução.