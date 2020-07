Guardiola diz que Manchester City merecia um pedido de desculpas da Uefa e da CAS

14/07/2020 | 12:05



O técnico Pep Guardiola disse, nesta terça-feira, que a Corte Arbitral do Esporte (CAS, sigla em inglês) e a Uefa deveriam pedir desculpas para o Manchester City, após a punição imposta de dois anos fora das competições europeias ter sido anulada.

Guardiola disse que a reputação do clube foi prejudicada pela repercussão em torno das alegações de que teria quebrado o Fair Play Financeiro e revidou os comentários dos técnicos rivais Jose Mourinho, do Tottenham, e Juergen Klopp, do Liverpool.

Mourinho havia descrito a decisão da CAS de multar o City em dez milhões de euros (R$ 61,9 milhões) pela não cooperação com a investigação como "vergonhosa".

"Jose e todos os técnicos devem saber que fomos prejudicados. Deveriam pedir desculpas, porque, como eu disse muitas vezes, se fizéssemos algo errado, aceitaríamos as decisões da UEFA e da CAS porque teríamos feito algo errado", disse Guardiola em entrevista coletiva nesta terça-feira.

"Temos o direito de nos defender quando acreditamos naquilo que fizemos é correto. Três juízes independentes disseram isso", acrescentou o treinador espanhol.

Klopp definiu o veredicto da CAS na segunda-feira como "não é um bom dia para o futebol". "Segunda-feira foi um bom dia para o futebol, porque jogamos com

as mesmas regras como todos os clubes da Europa. Fomos prejudicados. As pessoas disseram que enganamos e mentimos, muitas vezes", afirmou Guardiola, que citou também o presidente da liga espanhola, Javier Tebas, um crítico de longa data do City. O dirigente questionou se a CAS era o tribunal certo para decidir essas questões.

"Esse senhor tem ciúme da Premier League, do futebol inglês", afirmou Guardiola. "Pelo que vejo, ele é um incrível especialista legal, então da próxima vez

perguntaremos em qual tribunal, quais juízes temos que ir. Ele deve se preocupar mais com a Liga. Estaremos na Liga dos Campeões na próxima temporada, senhor Tebas, porque o que fizemos foi correto."