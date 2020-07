Juliana Lohmann relata que foi estuprada aos 18 anos de idade por famoso diretor: Deixou marcas que carregarei pro resto da vida

14/07/2020 | 11:10



Juliana Lohmann, que trabalhou em novelas como Malhação, O Beijo do Vampiro, Chamas da Vida e I Love Paraisópolis, relatou por meio de um texto para a revista Claudia, que foi estuprada por um famoso diretor, quando tinha apenas 18 anos de idade. Hoje, aos 30, ela criou coragem para fazer o seu desabafo sobre o assunto. Primeiro, a atriz começa dizendo o seguinte:

Tenho trinta anos. Aos onze comecei a trabalhar na televisão. Vi meu corpo se modificando enquanto trocava o figurino. Demorou pra eu entender que não podia mais sair abraçando os colegas de trabalho ou sentando em seus colos, como antes. Aos 18, fui sexualizada em um ensaio fotográfico pra que me dessem papéis mais adultos. O amadurecimento da mulher era representado pelo crescimento dos seios. Em nenhum momento ouvi, mesmo de pessoas mais próximas, que eu não precisava mostrar o corpo pra provar ou conseguir nada. Era o que tinha que ser feito, não havia questionamento.

Em seguida, ela conta que foi chamada por um famoso que dirigia seu primeiro longa para fazer um teste no Rio de Janeiro. Ela morava em São Paulo e, com 18 anos, viajou sozinha para a capital carioca para saber mais sobre o papel o qual foi convidada a atuar:

Me instalei no quarto do hotel e, em seguida, a convite dele, nos encontramos em seu apartamento, no último andar desse mesmo hotel, pra conversarmos um pouco sobre o roteiro enquanto esperávamos um sinal dos produtores para a realização do teste. O papo foi mais sobre outros assuntos do que sobre o próprio filme, ele se mostrou divertido e parecia querer me deixar à vontade com suas tiradas de humor.

Depois disso, ele ofereceu maconha para Juliana, que mesmo receosa, aceitou:

Em determinado momento, percebi que o contato que ele fazia comigo excedia o profissional. Minha inexperiência com a erva não me deixou em condições de avaliar com mais clareza o que de fato estava acontecendo. Ele veio me beijar. Eu me assustei, disse que não queria. Foi uma completa surpresa acreditar que aquele homem, com sua boa imagem midiática de família margarina, pudesse se aventurar com outras mulheres. E ainda mais comigo. Não fazia a menor ideia de que eu seria atraente pra um homem como ele.

Mesmo pedindo para que ele parasse, esse diretor voltou a forçar a situação:

Eu pedi pra parar, mas ele me apertou mais forte. Fiz força para sair e não consegui. Imobilizada, eu disse que ia gritar. Ele respondeu em um tom doce que, se eu gritasse, ninguém iria ouvir. Pensei em gritar mesmo assim, mas, se alguém escutasse e fosse me socorrer, seria um escândalo.

Ela ainda acrescenta que esse episódio em questão a traumatizou, a ponto de afetar suas relações futuras:

Anos mais tarde, toda vez que sentia um pouco de agressividade numa relação sexual, engatava num choro compulsivo. Quando tive coragem de contar esse episódio à um namorado, ouvi que se eu realmente não quisesse ter transado, eu teria jogado um abajur na cara do sujeito. Você quis, ele dizia. Eu e esse namorado tivemos um relacionamento relativamente duradouro por volta dos meus 20 anos, no qual constantemente sofri violências psicológicas, verbais e físicas.

Durante o relacionamento, ela sofreu diversas violências e acabou sendo infectada com uma Doença Sexualmente Transmissível, o que a fez ficar com suas trompas obstruídas, dificultando a sua eventual vontade de ser mãe, de forma natural. Juliana ainda conclui em seu texto:

Este diretor me enganou, me drogou e me estuprou, violando minha dignidade sexual e deixando marcas que carregarei pro resto da vida. E o namorado a seguir também se utilizou da sua posição para me violentar física, verbal e psicologicamente, me fazendo acreditar que o amor é exatamente a submissão, o silenciamento e a destruição de toda potência, liberdade e beleza feminina. (...) Eu poderia não estar aqui contando essa história. Mas estou, e é por isso que não me silenciarei mais.

Triste, né?