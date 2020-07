Ator da série Empire, Bryshere Gray é preso por violência doméstica

14/07/2020 | 11:10



O ator norte-americano Bryshere Gray, da série Empire, foi preso no domingo, dia 12, por violência doméstica.

Nas redes sociais, o departamento de polícia da cidade de Goodyear, no estado do Arizona, nos Estados Unidos, informou que a prisão aconteceu após receberem uma ligação de uma mulher dizendo ser a esposa do ator.

No comunicado, a polícia informou que a mulher tinha machucados visíveis e foi encaminhada ao hospital, alegando ter sido estrangulada por Gray até perder a consciência.

O ator teria resistido à prisão e só aceitou sair da casa onde estava após a chegada de uma equipe tática. Além da acusação de agressão, ele também responderá por agressão agravada e desordem. A vítima recebeu tratamento e foi liberada.

Ele tem 26 anos de idade e ficou conhecido por interpretar o personagem Hakeen Lyon na série.