Obituário - 14 de julho de 2020

Ademir Medici



14/07/2020 | 10:52



JORGE ADILSON BOTELHO CALIL

(Rio de Janeiro, 12-5-1944 – Santos, 13-7-2020)

Faleceu ontem (13 de julho) por complicações da Covid, o professor de Física Jorge Adilson Botelho Calil, um dos fundadores do Colégio Singular e Cursinho Singular Anglo Vestibulares e também o professor mais antigo da rede de ensino. Ele tinha 76 anos de idade.

A história do professor Jorge Calil e seu amigo Adilson Marante com o Singular nasceu em janeiro de 1966, quando chegaram em Santo André, com a intenção de abrir um cursinho preparatório para Engenharia, que seria batizado de Singular.

A dupla tinha embaixo do braço 50 cartazes, um balde de cola e a dúvida de onde instalar o promissor empreendimento. Tomaram conhecimento da existência de outro cursinho – o qual funcionava no prédio de uma escola de primeiro grau, o Liceu Monteiro Lobato - que atendia vestibulandos da área de Humanas, chamado Ciências e Letras e cujo dono era o professor Alexandre Takara.

Os dois amigos fizeram um acordo com o dono da escola, o professor de História Pedro Jorge sobre o aluguel de uma sala, a ser utilizada somente no período noturno pelo Cursinho Pré-Vestibular Singular. A partir de então, o Liceu Monteiro Lobato passou a abrigar dois cursinhos - Ciências e Letras e o Singular, iniciando a história de grande sucesso de uma das maiores redes de ensino do ABC.

Algum tempo depois, os professores Calil e Adilson venderam suas participações no Curso Singular para os engenheiros e professores de Matemática Paulo Roberto De Francisco e Paolo Gambogi. Posteriormente, o professor Takara fez o mesmo.

Calil optou por se desfazer de sua parte porque simultaneamente ao cursinho, mantinha uma empresa de refrigeração, que alguns anos depois fechou. Foi quando ele retornou ao tablado para fazer umas das coisas que mais amava, lecionar.

Paulo Roberto De Francisco, diretor de vestibulares, conta que Calil teve vários cargos no Singular, mas jamais deixou de dar aulas, mesmo com a aposentadoria e mudança para a Praia Grande. “A arte de ensinar corria em suas veias”, finaliza o diretor.

Professor Calil era casado com Lydia Biglievics Calil, deixa dois filhos, Ronaldo e Marcos, e dois netos. Foi sepultado no Cemitério de Praia Grande, em Vila Antártica.

Crédito da foto – Acervo: Singular

PROFESSOR CALIL. A arte de ensinar corria em suas veias (Paulo Roberto de Francisco)



SANTO ANDRÉ

Santo André, domingo, dia 12 de julho

Nemencio Moreno, 94. Natural de Glicério (São Paulo). Residia no Jardim Santo Alberto, em Santo André. Auxiliar de laboratório. Dia 12. Cemitério Sagrado Coração de Jesus, Camilópolis.

Aracy Pavarini de Lima, 91. Natural de Monte Azul Paulista. Residia na Vila Valparaíso, em santo André. Dia 12. Vale dos Pinheirais.

Ana Maria Raposo, 85. Natural de Ipanema (Minas Gerais). Residia no Jardim Ipanema, em Santo André. Dia 12 no hospital de campanha Pedro Dell’Antonia. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Orlando Ferreira Machado, 82. Natural de Monte Santos de Minas (Minas Gerais). Residia no Jardim Stella, em Santo André. Dia 12. Jardim da Colina.

José Joaquim da Silva, 76. Natural de brejo da Madre de Deus (Pernambuco). Residia no Parque João Ramalho, em Santo André. Dia 12. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Manoel Severino de Oliveira, 74. Natural de Afogados da Ingazeira (Pernambuco). Residia na Vila Junqueira, em Santo André. Dia 12. Memorial Jardim Santo André.

Maria de Biasi, 79. Natural de Iacanga (São Paulo). Residia em Utinga, Santo André. Dia 12. Memorial Jardim Santo André.

Nair Ruiz dos Santos, 79. Natural de São Paulo, Capital. Residia na Vila Lucinda, em Santo André. Dia 12. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Francisca Elisa de Sousa, 69. Natural de Itainópolis (Piauí). Residia no Jardim Ipanema, em Santo André. Dia 12. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Maria Neide Bento David, 67. Natural de Santo André. Residia no Jardim Santo André, em Santo André. Dia 12. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Jorge Rodrigues da Silva, 66. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Recreio da Borda do Campo, em Santo André. Dia 12. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Wagner Ferreira, 66. Natural de São Paulo, Capital. Residia na Vila Vera, em São Paulo, Capital. Dia 12, em Santo André. Cemitério São Paulo.

Dalva Maria dos Santos, 65. Natural de Araçatuba (São Paulo). Residia no Centreville, em Santo André. Dia 12. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Ivania de Souza, 64. Natural de Santo André. Residia na Vila Curuçá, em Santo André. Dia 12. Cemitério da Saudade, Vila Assunção.

Luiz Donizeti Alves, 64. Natural de Ariranha (São Paulo). Residia no Jardim Progresso, em Santo André. Autônomo. Dia 12. Memorial Jardim Santo André.

Maria José da Silva, 64. Natural de Santo André. Residia no Jardim Santa Cristina, em Santo André. Dia 12. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

José Francisco de Lima, 62. Natural de Catolé do Rocha (Paraíba). Residia na Vila Suíça, em Santo André. Dia 12. Memorial Jardim Santo André.

Ademir Aparecido da Silva, 58. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Recreio da Borda do Campo, em Santo André. Policial civil. Dia 12. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

Rosivan Venâncio da Silva, 48. Natural de Rio Largo (Alagoas). Residia no Jardim Utinga, em Santo André. Caminhoneiro. Dia 12. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Robson Luciano Marques, 47. Natural de Santo André. Residia na Vila Metalúrgica, Utinga, em Santo André. Engenheiro. Dia 12. Jardim da Colina, em São Bernardo.



SÃO BERNARDO

São Bernardo, sexta-feira, dia 10 de julho

Luís Barreiro de Miranda, 80. Natural de Portugal. Residia no Jardim Hollywood, em São Bernardo. Dia 10. Cemitério de Vila Euclides.

Geraldo Reinaldo de Lima, 79. Natural de Várzea Alegre (Ceará). Residia no bairro Batistini, em São Bernardo. Dia 10. Cemitério dos Casa.

Silvio Fernandes Ramos, 74. Natural de São Paulo, Capital. Residia em São Paulo, Capital. Dia 10, em São Bernardo. Cemitério de Vila Formosa, em São Paulo, Capital.

José da Silva, 72. Natural de São Benedito do Sul (Pernambuco). Residia na Vila Euclides, em São Bernardo. Dia 10. Cemitério dos Casa.

João Marqueti, 65. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Tatetos, Distrito de Riacho Grande, em São Bernardo. Dia 10. Cemitério dos Casa.



São Bernardo, domingo, dia 12 de julho

Shizuko Honji, 69. Natural do Japão. Residia no bairro Paulicéia, em São Bernardo. Dia 12, em Santo André. Memorial Planalto.

Valdemar Bezerra dos Santos, 57. Natural de Água Branca (Alagoas). Residia no Jardim das Oliveiras, em São Bernardo. Dia 12, em Santo André. Cemitério do Baeta.



SÃO CAETANO

São Caetano, sexta-feira, dia 10 de julho

Laís Alves Pallas, 73. Natural de Jaboatão (Pernambuco). Residia no Parque São Rafael, em São Paulo, Capital. Dia 10. Cemitério das Lágrimas.



São Caetano, sábado, dia 11 de julho

Idario Garcia, 66. Natural de Pacaembu (São Paulo). Residia no bairro Nova Gerty, em São Caetano. Dia 11. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

Talita Soares de Souza, 32. Natural de São Caetano. Residia no bairro Cerâmica, em São Caetano. Dia 11. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.



São Caetano, domingo, dia 12 de julho

Maria Calixto Passareli, 85. Natural de Muzambinho (Minas Gerais). Residia no bairro Santa Maria, em São Caetano. Dia 12. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

Marcelo de Holanda, 48. Natural de São Paulo, Capital. Residia em Utinga, Santo André. Dia 12. Cemitério São Pedro, Vila Alpina.

D I A D E M A

Diadema, sábado, dia 11 de julho

João Maria Guedes Ribeiro, 91. Natural do Estado de Santa Catarina. Residia no bairro Casa Grande, em Diadema. Dia 11. Cemitério Municipal.

Martinha da Silva, 85. Natural de Areia (Paraíba). Residia na Vila Nogueira, em Diadema. Dia 11. Vale da Paz.

Sabina Pereira de Araujo, 83. Natural de Cruz das Almas (Bahia). Residia no Centro de Diadema. Dia 11. Cemitério Municipal.

Satsuki Sumiya, 72. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Taboão, em São Bernardo. Dia 11. Cemitério da Paulicéia, em São Bernardo.

Antonio Vieira da Silva, 70. Natural de Acopiara (Ceará). Residia no bairro Eldorado. Dia 11. Cemitério Municipal.

Luiz dos Santos, 69. Natural de Igreja Nova (Alagoas). Residia no bairro Conceição, em Diadema. Vale da Paz.

Edilberto Valdemar de Sousa, 57. Natural de Várzea Grande (Piauí). Residia na Vila Nogueira, em Diadema. Dia 12. Cemitério Municipal.

Neli Aparecida Garcia Duarte da Silva, 45. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Eldorado. Dia 11. Cemitério Municipal.

Antonio Carlos Gomes, 66. Natural de Santos (São Paulo). Residia no bairro Taboão. Dia 11. Memorial Planalto, em São Bernardo.

Diadema, domingo, dia 12 de julho

Luiz Pinto do Amaral, 76. Natural de Cruzália (São Paulo). Residia na Vila Nogueira, em Diadema. Dia 12. Memorial Planalto, em São Bernardo.

Stelamaris Alves dos Santos, 69. Natural de Uberlândia (Minas Gerais). Residia no bairro Conceição, em Diadema. Dia 12. Cemitério Municipal.

Adélia Auxiliadora Kimoto, 67. Natural de Paraguaçu (Minas Gerais). Residia no bairro Conceição, em Diadema. Dia 12. Jardim da Colina, em São Bernardo.



M A U Á

Apparecida Bortazolli Pereira, 103. Natural de Águas de Santa Bárbara (São Paulo). Residia na Vila Vitória, em Mauá. Dia 12. Vale dos Pinheirais.



RIBEIRÃO PIRES

Ida Orsi Bottacin, 84. Natural de São Vicente (São Paulo). Residia no Centro de Santo André. Pensionista. Dia 12, em Santo André. Cemitério São José.

Benedita de Oliveira Justino, 84. Natural de Ribeirão Pires. Residia no bairro Ponte Seca, em Ribeirão Pires. Dia 8. Cemitério São José.

Josino Angelo Ramos Sobrinho, 84. Natural de Sorocaba (São Paulo). Residia no Parque Aliança, em Ribeirão Pires. Dia 10, em Ribeirão Pires. Cemitério Santa Lídia, em Mauá.

João Carlos Vicentini, 71. Natural de Ribeirão Pires. Residia no bairro Colônia, em Ribeirão Pires. Dia 7. Cemitério São José.

Tomás Francisc rosa, 65. Natural de Imbé de Minas (Minas Gerais). Residia no bairro Santa Luzia, em Ribeirão Pires. Dia 8. Cemitério São José.

Gerusa Rodrigues do Nascimento, 61. Natural de Itapissuma (Pernambuco). Residia no bairro Soma, em Ribeirão Pires. Dia 9. Cemitério São José.

David Pereira de Almeida Filho, 61. Natural de Santo André. Residia no Distrito de Ouro Fino, em Ribeirão Pires. Dia 12. Cemitério Sagrado Coração de Jesus, Camilópolis, Santo André.