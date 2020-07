Construções irregulares em parque de Mauá avançam

Bia Moço

Do Diário do Grande ABC



14/07/2020 | 10:48



Problema antigo em Mauá, a construção de casas irregulares em vegetação do Parque Ecológico da Gruta Santa Luzia, no Jardim Adelina, continua avançando. Embora desde 2017 o MP (Ministério Público) acompanhe o caso, a área de Mata Atlântica nativa é devastada desde 2015, em larga escala, além de que, passados cinco anos, o acúmulo de residências também está poluindo rios do entorno, inclusive parte do trecho que deságua no santuário.

Moradores de bairros vizinhos ao parque denunciaram ao Diário o aumento desmedido de construções no último ano. “É um absurdo o que estamos vendo acontecer, e o pior é que ninguém faz absolutamente nada. A impressão que temos é a de que a Prefeitura está envolvida com esse crime, sobretudo porque sabemos que a grande maioria dos invasores é parte do serviço de segurança pública, não só municipal, mas também estadual”, acusou o morador que, por medo, preferiu não se identificar.

O vizinho da área conta que, ao se passar por interessado em comprar parte do terreno, foi informado de que não seria possível, já que os lotes eram destinados somente a policiais e GCMs (Guardas-Civis Municipais). “É arriscado até ficar falando sobre a invasão, porque eles, como sentem que têm poder pelos cargos que ocupam na polícia e na GCM, se acham soberanos e repudiam quem tenta intervir”, afirmou. “Esses dias, durante a noite, vi uma fogueira enorme e diversas árvores foram derrubadas”, contou outro morador do bairro.

Conforme constatado pela equipe de reportagem do Diário, o desmatamento da área não é percebido pelo lado do parque, mas sim margeando a Rua Pocidônio Neves que, segundo o plano diretor da cidade, é uma Aeia (Área Especial de Interesse Ambiental), assim como as ruas Izabel Maria Calchi Rodrigues e Leonardo Rodrigues da Silva. Segundo definição do artigo 39 do documento, são áreas de proteção e recuperação da paisagem e do meio ambiente e, portanto, não podem ser alteradas, sobretudo sem autorização e fiscalização legal.

O advogado especialista em direito ambiental e presidente do MDV (Movimento em Defesa da Vida) do Grande ABC, Virgílio Alcides de Farias foi o responsável pela instauração de inquérito de denúncia no MP. “Pelo tempo que essa denúncia chegou ao conhecimento da administração pública, e nenhuma medida foi adotada para interromper as ocupações e remoções existentes, revela-se fortes indícios de conivência das autoridades municipais, especialmente dos órgãos de controle ambiental e de administração do Parque”, defende.

Segundo o MP, as ocupações irregulares que ocorrem em Mauá são problema complexo e objeto de investigação em diversos inquéritos civis, tanto em áreas públicas quanto privadas. Diante disso, a promotoria afirma que foi realizada reunião institucional com a Secretaria de Habitação, sobretudo porque os locais estão em área de risco e não possuem infraestrutura básica. Além disso, a instituição apontou a necessidade de o município apresentar plano de ação, mas não especificaram se a medida já foi cumprida. Em nota, o Ministério Público afirmou que as investigações “seguem em curso”.

A Cesteb (Companhia Ambiental do Estado de São Paulo) informou que a área tem histórico de ações de fiscalização e que, diante da nova denúncia, a área será novamente fiscalizada e “as providências cabíveis serão adotadas”.

Questionada, a Prefeitura de Mauá afirmou que a invasão não está em área de manancial e que o proprietário “é ausente e as pessoas estão se aproveitando, entrando para formar chácaras e cortar árvores”. A administração diz ainda que já multou o dono do local e que a dívida gira em torno de R$ 500 mil. O Paço garantiu que outras ações serão tomadas para conter as invasões. “Temos ação junto ao Ministério Público e estamos multando judicialmente para coibir qualquer tipo de atividade.”