Wells Fargo tem primeiro prejuízo em mais de uma década

14/07/2020 | 10:45



O Wells Fargo divulgou nesta terça-feira, 14, que teve prejuízo líquido de US$ 2,38 bilhões no segundo trimestre de 2020, revertendo lucro de US$ 6,21 bilhões apurado em igual período do ano passado, em meio aos efeitos da pandemia de coronavírus. Trata-se do primeiro resultado negativo do banco americano, que tem sede em São Francisco, desde o quarto trimestre de 2008, o que derruba as ações da empresa no pré-mercado de Wall Street.

Em termos ajustados, o prejuízo foi de US$ 0,66 por ação, pior do que a projeção de analistas do FactSet, que era de US$ 0,16. Já a receita no período foi de US$ 17,84 bilhões, queda de 17% em relação ao mesmo trimestre do ano passado.

Às 9h54 (de Brasília), a ação do Wells Fargo tombava 4,72% no pré-mercado de Nova York.

*Com informações da Dow Jones Newswires