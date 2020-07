Após acidente, Nego do Borel comemora aniversário em festa com Anitta e outros amigos famosos

14/07/2020 | 10:10



Recentemente Nego do Borel precisou ser hospitalizado após sofrer um acidente de moto. O cantor passou por procedimento cirúrgico no pé esquerdo e, em transmissão ao vivo com a noiva, Duda Reis, na última segunda-feira, dia 13, ele falou sobre o acontecimento.

- Foi muito feio, afirmou o cantor.

Na ocasião, ele chegou a mostrar o ferimento e ainda interagiu com os fãs, deixando claro que vem se recuperando bem.

A melhora do cantor também foi informada pela colunista Fábia Oliveira, do Jornal o Dia. Isso porque, de acordo com ela, o acidente de moto não impediu que ele comemorasse seu aniversário de 28 anos de idade na última sexta-feira, dia 10.

De acordo com a publicação, Nego do Borel planejou uma festa com temática caipira para amigos e familiares na casa onde mora, na Barra da Tijuca, Rio de Janeiro. Registros do momento, porém, não foram postados nas redes sociais, visto que aglomerações além de não serem recomendadas em meio à pandemia do novo coronavírus, também não são bem vistas pela maioria do público.

A coluna ainda revelou que, entre os convidados, estavam Anitta e Eri Johnson. Ao ser procurada pela colunista, a assessoria da cantora confirmou que ela esteve na casa de Nego, mas garantiu ter sido uma visita rápida.