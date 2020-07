Naya Rivera conseguiu socorrer o filho, mas não teve força o suficiente para se salvar

14/07/2020 | 09:11



Naya Rivera, atriz de Glee, morreu aos 33 anos de idade. Após nadar em um lago com o filho Josey, de quatro anos de idade, a atriz foi dada como desaparecida e seu corpo encontrado dias depois. Aos poucos, mais detalhes são divulgados e, em breve, uma autópsia divulgará exatamente qual foi a causa de sua morte.

Em conversa com repórteres, o xerife Bill Ayub contou o que o pequeno disse que aconteceu no momento em que teria acontecido esse suposto incidente em que Naya se afogou. Segundo informações da People, a autoridade disse o seguinte:

- Nós sabemos, de falar com o filho dela, que ele e Naya nadaram no lago juntos em algum momento de seu passeio. Foi nesse período que o filho descreveu ter sido ajudado a entrar no barco por Naya, que o empurrou ao convés por trás. Ele disse aos investigadores que ele olhou para trás e a viu desaparecer na superfície da água.

Ayub disse que existem muitas correntes no lago que aparecem particularmente à tarde e que as autoridades acreditam que ela desapareceu no meio da tarde:

- A ideia talvez seja que o barco tenha começado a andar, não foi ancorado e que ela reuniu energia suficiente para levar seu filho de volta ao barco, mas não o suficiente para se salvar.

Na coletiva em que confirmou a morte da atriz, o xerife ainda informou que não há indicativos de que algum crime tenha ocorrido e nem de suicídio. A autópsia agora será realizada com base em identificação dentária.