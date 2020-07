Luana Piovani se isola e faz teste após ter contato com pessoa com Covid-19

14/07/2020 | 09:11



Luana Piovani usou as redes sociais na noite da última segunda-feira, dia 13, para contar que esteve em contato com uma pessoa que testou positivo para o novo coronavírus e, por isso, ela está em isolamento social e precisou realizar o exame para saber se também está com a doença.

- Eu tive de fazer o teste da covid-19 porque eu recebi a notícia de que estive ontem (domingo, dia 12) estive com uma moça que testou positivo para a covid. Como meus pais são grupo de risco, fiquei bastante preocupada e saí correndo para fazer o teste, explicou.

A atriz ainda explicou que está em casa, em Portugal, na companhia dos pais. Para se isolar enquanto não recebe o resultado do exame, ela explicou que a mãe, Francis, ficará com a filha dela, Liz. Os outros dois filhos, Dom e Bem, estão com o pai, o surfista Pedro Scooby.

- Me dei conta que eu estou em casa com eles e não devia estar. Daí me afastei! A gente está usando máscara em casa e eu falei: Mãe, fica com a Liz e eu vou ficar no quarto dela. Estou o dia inteiro me afastando até pegar o resultado do exame, que sai amanhã (hoje). É B.O. atrás de B.O. Estou aqui!