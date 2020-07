Cerca de 160 têm salário atrasado na GM

Tauana Marin

Do Diário do Grande ABC



13/07/2020 | 23:59



Cerca de 160 trabalhadores da GM (General Motors) de São Caetano estão com parte de seus salários atrasada. A parcela refere-se ao complemento pago pelo governo federal a empresas que aderirem à MP 936, medida provisória que autoriza a redução de jornada e salário de 25%, 50% ou de 70% por até três meses e a suspensão total do contrato de trabalho por até dois meses.

Funcionários da montadora relataram ao Diário que procuraram esclarecimentos junto ao RH (Recursos Humanos) da GM, mas se queixaram dizendo não ter nenhuma informação. “Mesmo sendo dever do governo pagar essa quantia da remuneração, o contrato que assinamos sobre o lay off (suspensão temporária de contrato de trabalho) e a redução de salários é de responsabilidade da empresa. Ela deve nos dar informação ou nos ajudar, afinal, as contas têm datas certas para serem pagas”, desabafa colaborador que pediu sigilo. Outro empregado diz que tem gente já há quase quatro meses sem receber o complemento salarial.

Procurado, o presidente do Sindicato dos Metalúrgicos de São Caetano, Aparecido Inácio da Silva, o Cidão, reconhece a situação e diz que a montadora irá repor esses valores, enquanto o governo não efetua o pagamento, o que está programado para hoje. “O governo teria até dia 20 para depositar, mas os empregados devem receber até amanhã (hoje). Sabemos que eles não podem ficar sem receber e, por isso, negociamos com a GM para pagar essa parte e, depois, quando receberem do governo, a empresa deduzirá esse valor.”

Cidão afirma que cerca de 800 profissionais dos 8.000 que atuam na unidade da região ainda estão em lay off devido à pandemia causada pelo novo coronavírus.

A decisão de afastar 10% do efetivo foi aprovada em assembleia no início de abril. Em um primeiro momento, a GM optou por colocar empregados de férias e, logo depois, aderiu à MP 936. Parte desses profissionais voltaram à fábrica na segunda quinzena de junho.

Recentemente, a GM anunciou que vai parar de produzir as versões de entrada, que são mais baratas e apresentam maior dificuldade para repasse de custos. Questionada sobre impactos na unidade, a GM preferiu não se posicionar. Quanto ao atraso no pagamento, a montadora não se pronunciou até o fechamento desta edição.