Impactos da pandemia da Covid nos negócios

Maria Sartori



14/07/2020 | 00:05



Tem feito parte da rotina das empresas estabelecer ou aprimorar formas de receber os profissionais em seus ambientes, garantindo a saúde e o bem-estar de todos. Com base em uma pesquisa que a Robert Half fez com mais de 350 líderes do Brasil, gostaria de compartilhar com vocês algumas informações que podem servir de inspiração.

1 – Estrutura e processos

Naturalmente, os empregadores estão considerando implementar melhores protocolos de limpeza, além de orientar que os profissionais usem máscaras, pelo menos enquanto houver risco de contágio e/ou enquanto o uso for recomendado pelas autoridades de cada cidade. Porém, outras medidas estão no radar das organizações, como o escalonamento de horário dos trabalhadores, a mudança de layout no escritório e menos reuniões e treinamentos presenciais.

2 – Trabalho remoto

O tão desejado home office finalmente ganhou força. Ainda é cedo para afirmar que ele será aderido por todas as companhias. Afinal, ele não é apenas um modelo de trabalho; é também questão de cultura. Porém, entre os líderes entrevistados pela Robert Half, mais de 80% pensam em permitir que os profissionais trabalhem remotamente com mais frequência.

3 – Gestão

Diante do crescimento de adesão ao home office, 78% dos líderes entrevistados dizem que as companhias nas quais atuam pretendem oferecer treinamentos para melhorar a gestão remota. A iniciativa é muito válida. Afinal, não é fácil manter o time engajado, produzindo e entregando resultados no trabalho a distância.

4 – Bem-estar do colaborador

Outra preocupação das companhias está relacionada aos impactos da pandemia na vida dos colaboradores. Muitas consideram limitar as horas extras e oferecer aconselhamento confidencial e treinamentos voltados ao desenvolvimento pessoal, bem como ter benefícios para a saúde física e mental, como espaço interno de bem-estar, parcerias com academias, aulas de ioga ou programas de mindfulness.

5 – Benefícios da tecnologia

Sem dúvida, a tecnologia tem sido peça fundamental para garantir a continuidade dos negócios neste período de pandemia. Na opinião dos entrevistados, graças a ela foi possível trabalhar de maneira remota, melhorar a comunicação e a colaboração entre os times e aumentar a produtividade da equipe. Com relação ao aumento da produtividade, vale destacar que as pessoas estão gastando menos tempo em deslocamento, as reuniões estão mais objetivas e o acesso aos pares de trabalho está mais fácil. Além disso, estão com restrição a outras atividades, evitando algumas possibilidades de distrações.

No entanto, tendo essas cinco esferas em mente, é importante fazer avaliação realista quando tudo voltar ao normal.