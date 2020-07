Comerciantes comemoram obras na Avenida Portugal

Bia Moço

Do Diário do Grande ABC



13/07/2020 | 23:55



Comerciantes da Avenida Portugal, em Santo André, comemoram a primeira fase de recapeamento da via, iniciada ontem, por meio do programa municipal Rua Nova. A obra contemplará os dois sentidos, em trecho de 1,5 quilômetro que saíra da Praça Allan Kardec e alcançará a Rua Venezuela.

Segunda a Prefeitura, além do recapeamento também serão realizados a reconstrução do sistema de drenagem superficial, recuperação de guias e sarjetas incluindo, em alguns locais, a implantação e recuperação de rampas de acessibilidade e readequação geométrica.

Proprietário do hospital veterinário Dr. Vet, Valdeci Pereira, conhecido como Gil, afirmou que, embora o dia de ontem tenha sido conturbado, sobretudo porque o serviço teve início em frente ao seu estabelecimento, a ação foi importante para a cidade. “A Avenida Portugal é um cartão-postal de Santo André e, de fato, estava com o asfalto muito feio, além de sarjetas e calçadas quebradas. Agora sim, com toda a reforma vai ficar bonito outra vez”, celebrou.

Gil contou que há poucos meses reformou a calçada do hospital veterinário, já que, com a situação ruim, os carros dos clientes batiam a parte de baixo ao entrarem no estacionamento. “Se soubesse que a Prefeitura iria reformar tudo aqui, tinha esperado mais um pouco e economizado esse dinheiro”, brincou, contando que os trabalhadores colocaram rampas de acesso em sua calçada.

Dono da clínica Muito Mais Leve, Fabrício Toleto lamentou que a Prefeitura não informou os comerciantes da ação. “Não fomos notificados para que a gente pudesse se programar, mas não importa, já que nosso asfalto melhorou muito”, disse, orgulhoso da obra.

“Este é um programa muito importante, que proporciona cada vez mais qualidade de vida para os andreenses. Há mais de dez anos a cidade não tinha recapeamento com essas quantidade e qualidade”, destacou o prefeito Paulo Serra (PSDB).

O início da segunda fase do recapeamento está previsto para o fim de julho, no trecho da Rua Venezuela até a Rua Bernardino de Campos.

A Prefeitura de Santo André informou que as duas fases do programa de recapeamento da Avenida Portugal vão custar R$ 2,4 milhões. Já o investimento total do Rua Nova até o momento é de R$ 100 milhões, aproximadamente.