Santo André estima obras do Castelo Branco em setembro

Diário do Grande ABC



14/07/2020



O governo do prefeito de Santo André, Paulo Serra (PSDB), tenta dar início às obras de reestruturação do Viaduto Castelo Branco, que liga a Avenida Prestes Maia à Avenida dos Estados, nas proximidades do bairro Santa Terezinha, até fim de setembro. O período estimado, se confirmado, coincide com o término da obra da segunda alça de acesso ao Viaduto Antônio Adib Chammas, no Centro.



O plano de remodelação do viário integra o pacote de obras financiadas com empréstimo firmado junto ao BID (Banco Interamericano de Desenvolvimento). Em janeiro, a Prefeitura contratou consórcio para elaboração dos projetos básico e executivo. O último tende a ficar pronto no segundo semestre deste ano, e deve nortear detalhes da intervenção, inclusive, custos. A expectativa inicial era que o volume de gastos gire em torno de R$ 80 milhões.



O certame para execução das obras, contudo, apenas poderá ser aberto quando o projeto executivo for finalizado. “O BID exige que todas as obras financiadas pelo banco sejam licitadas com o projeto executivo finalizado”, reconheceu o Paço. “A Secretaria de Mobilidade Urbana tem feito todos os esforços no sentido de dar o apoio necessário à finalização do projeto para licitar a obra até setembro.” A Prefeitura alegou que “toda a equipe de engenharia da empresa contratada está empenhada em entregar o projeto o mais rápido possível”.