São Caetano recebe convite para Superliga

13/07/2020 | 23:34



A equipe feminina de vôlei de São Caetano recebeu oficialmente o convite da CBV (Confederação Brasileira de Vôlei) para disputar a próxima edição da Superliga, provavelmente a partir de novembro. Apesar do rebaixamento em quadra na última edição, quando ganhou um em 22 jogos e acabou na última colocação entre 12 times, o representante do Grande ABC acabou beneficiado pela desistência de dois times (Itajaí-SC e Valinhos) e foi chamado para a 26ª edição da competição – tendo participado de todas elas, inclusive quando ainda se chamava Liga Nacional.

“O regulamento diz que as dez do ano passado mais as duas que subiram da Superliga B participam. A partir do momento que acontecem desistências, a regra prevê que buque as equipes: a 11ª (colocada) do ano passado, a 12ª, a terceira da B, a quarta da B, e daí por diante. Valinhos e Itajaí não vão participar e recebemos o convite”, explicou o técnico do time, Fernando Gomes.

Desta maneira, a equipe são-caetanense confirmou a participação e, agora, precisa viabilizá-la, ou seja, contratar jogadoras para montar um time competitivo para o técnico Fernando Gomes. “Falta só mandar a documentação por carta (à CBV), mas está tudo ‘ok’. Agora precisamos da parceria para montar o time. Só temos atletas infanto. Contamos com uma ou outra juvenil que a gente consegue colocar na Superliga. Então precisamos da parceria para contratar atletas. Quanto mais rápido conseguir, mais rápido monta um time para disputar bem.”

Desde 2012, o vôlei de São Caetano contava com patrocínio da São Cristóvão Saúde. Porém, a empresa migrou a parceria para a equipe de Osasco e pegou as são-caetanenses de surpresa com a não renovação do contrato – o último assinado por R$ 1,2 milhão. Agora, a equipe recorre a todo tipo de ajuda para angariar fundos e montar o time, dando sequência ao tradicional projeto – que existe desde os anos 1960.

“Estamos até com algumas agências procurando junto com a gente. Vamos continuar correndo atrás”, disse. “Fizemos projeto que, para ficar entre equipes médias, precisaria de R$ 2,5 milhões. Mas, com a pandemia, com tudo muito em cima, complicado, colocamos para tentar montar boa equipe com R$ 1,8 milhão. Temos que ver o que empresas podem oferecer”, concluiu Fernando Gomes.