Cadastro de voluntários da CoronaVac começa hoje

Bia Moço

Do Diário do Grande ABC



13/07/2020 | 23:55



Profissionais de saúde de São Caetano – e de todo o Estado –, assim como estudantes do curso de medicina da USCS (Universidade Municipal de São Caetano) que estejam atuando na linha de frente no combate à Covid-19 poderão, a partir de hoje, se voluntariar para testar a vacina chinesa CoronaVac, que propõe a imunização contra o coronavírus.

O anúncio foi feito ontem pelo governador do Estado, João Doria (PSDB), durante coletiva de imprensa no Palácio dos Bandeirantes, para lançar a plataforma desenvolvida pelo Instituto Butantan para triagem de voluntários. As pessoas que atendem os pré-requisitos – os pleiteantes não podem ter anticorpos da doença, as mulheres não podem estar grávidas ou com intenção de engravidar nos próximos três meses, por exemplo – e quiserem se voluntariar devem acessar o www.saopaulo.sp.gov.br/coronavirus/vacina.

A testagem no Grande ABC será realizada pela universidade são-caetanense, anunciada na semana passada pelo governador como um dos 12 centros de estudos que receberão as doses. Ao todo, serão testados 9.000 voluntários, divididos em cinco Estados e no Distrito Federal.

Reitor da USCS, Leandro Prearo afirmou que os alunos que estão à frente do combate da doença também poderão se voluntariar para o estudo – que deve ser iniciado na próxima segunda-feira, dia 20. No entanto, a universidade ainda não recebeu a quantidade de doses que serão destinadas ao estudo, assim como o número de vagas abertas para voluntários “Estaremos assinando o termo de cooperação até amanhã (hoje) e depois disso acredito que teremos algumas definições sobre como vão funcionar os testes”, contou Prearo.