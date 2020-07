Dois pesos e duas medidas

Do Diário do Grande ABC



Como sabe qualquer pessoa medianamente bem informada, o clima político em São Bernardo está fervendo. Tudo por causa da denúncia feita pelo MPF (Ministério Público Federal) à Justiça contra o prefeito Orlando Morando (PSDB) e outros 12 personagens graúdos da cidade. O grupo é responsabilizado formalmente pela prática de cinco crimes, entre eles os de peculato, fraude em contrato de merenda das crianças e formação de quadrilha. A despeito da gravidade das acusações, estranho silêncio emana do diretório são-bernardense do Partido da Social Democracia Brasileira, que, até recentemente, apresentava-se como o paladino da Justiça.

Ação do PSDB de São Bernardo obteve repercussão nacional quando propôs a expulsão do senador Aécio Neves dos quadros partidários. Os tucanos locais disseram ter ficado inconformados com o comportamento do senador, cujo assessor fora filmado pela Polícia Federal carregando mala com R$ 500 mil – Morando é acusado pela mesma PF de receber R$ 600 mil de empresário interessado em obter contratos no município.

Paroquialmente, o partido também não demorou em expulsar o vereador Mario de Abreu, então secretário de Gestão Ambiental denunciado por participar de esquema de vendas de licenças e cargos públicos, no que se transformou no primeiro grande escândalo do governo Morando. Tudo pela moralidade. Afinal, como bem disse a deputada estadual Carla Morando, mulher de Orlando e líder da agremiação na Assembleia Legislativa, na época em que defendeu a expulsão do senador tucano, o partido não pode compactuar com quem “debocha” de operações da Polícia Federal.

O presidente do diretório municipal do PSDB em São Bernardo, Adelmo de Oliveira Meira, desta vez adotou o silêncio. Por quê? Ele precisa vir a público para explicar por que adota com Morando a cautela que mandou às favas quando os envolvidos eram Aécio Neves e Mario de Abreu. Sob risco de passar à opinião pública a imagem de que o partido adota pesos diferentes para questões idênticas.