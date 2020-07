Com restrições de utilização, parques do Grande ABC começam a reabrir amanhã

Aline Melo

Do Diário do Grande ABC



14/07/2020 | 00:01



Os parques do Grande ABC começam a reabrir amanhã. A retomada ocorre porque a região integra a Fase 3 (amarela) do Plano São Paulo, que prevê a reabertura gradual das atividades. Amanhã, cinco parques e uma praça de São Bernardo e os parques de São Caetano voltam a receber visitantes.



Em São Bernardo, a Praça Lauro Gomes, no Centro, e os Parques Engenheiro Salvador Arena, no Rudge Ramos, o Cidade de São Bernardo – Raphael Lazzuri, na Vila Tereza, o Parque dos Ipês, na região do Alvarenga e Parque das Bicicletas, no Centro, abrirão todos os dias, das 6h às 22h. O Parque Chácara Silvestre, no Nova Petrópolis, funciona das 6h às 18h.



A capacidade será reduzida a 40% e quadras esportivas e playground permanecem fechados. Também não será permitida a utilização de bebedouros a fim de evitar focos de contaminação da Covid-19. Restaurantes, bares e lanchonetes de permissionários localizados nas dependências dos parques em São Bernardo podem funcionar, seguindo as medidas de higiene. Os frequentadores terão a temperatura medida na entrada e haverá totens com álcool gel para higienização das mãos.



Em São Caetano, o horário de funcionamento será das 8h às 16h, em dias úteis. Esportes que não permitam o distanciamento estão proibidos. As quadras e campos seguem fechados. A capacidade dos parques será reduzida a 30%. Nas duas cidades, os banheiros dos equipamentos serão liberados.



Diadema prevê a reabertura dos parques Takebe, Ecológico e do Paço a partir de quinta-feira. Os equipamentos vão funcionar de segunda a sexta-feira, das 10h às 16h. Os parques contarão com controle de acesso e fornecimento de álcool gel na entrada, que só será permitida com uso de máscara. As quadras, parquinhos e academias ao ar livre permanecerão fechados. Além disso, sanitários e bebedouros também não poderão ser utilizados.



Santo André retoma as atividades na sexta-feira com as mesmas medidas de segurança. Mauá não informou a previsão de data para reabertura, mas destacou que a cidade vai seguir os protocolos do Plano São Paulo e das demais cidades do Grande ABC, que haverá monitores com álcool gel nas entradas, horários predefinidos, banheiros e bebedouros fechados, além de manter distanciamento social. Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra não responderam até o fechamento desta edição.