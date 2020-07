Sessão paralela vira palanque para ataques contra Kiko

Daniel Tossato

Do Diário do Grande ABC



14/07/2020 | 00:01



Diante do recesso na Câmara de Ribeirão Pires, vereadores da oposição ao prefeito Adler Kiko Teixeira (PSDB) estabeleceram sessões paralelas semanais. E os encontros virtuais se transformaram em palco de ataques ao chefe do Executivo e ao vice Gabriel Roncon (PTB).



Os trabalhos são transmitidos via Facebook e uma rádio local e contam com a presença dos vereadores Guto Volpi (PL, filho do ex-prefeito Clóvis Volpi, que é pré-candidato ao Paço neste ano), Humberto D’Orto Neto, o Amigão (PSB, indicado para ser vice de Clóvis Volpi no pleito), Danilo da Casa da Sopa (PSB), Rubão Fernandes (PSD), Rogério do Açougue (PSB) e Paulo César Ferreira (PL). As críticas ao prefeito vão desde a falta de iluminação em bairros da cidade à atuação do tucano para mitigar os efeitos da pandemia do novo coronavírus.



Segundo Guto Volpi, a ideia de transmitir os encontros surgiu da necessidade de se debater a política na cidade em meio ao recesso parlamentar, alvo de críticas dos parlamentares que participam das reuniões. A sessão paralela vai ao ar todas as quartas-feiras, às 19h, e parte para seu terceiro encontro amanhã.



“Não me lembro quem teve a ideia de convocar o prefeito Kiko, mas a sugestão foi bem aceita pelos vereadores que participam da sessão paralela. Acredito que poderíamos convocar os secretários também”, avaliou Guto.



Durante as lives, os vereadores aproveitam para questionar a administração do prefeito em relação ao transporte coletivo, que, segundo os parlamentares, ainda roda com apenas 50% da frota durante o horário de pico. “Isso é muito ruim. O prefeito precisa ter mais atitude durante esta pandemia, algo que não está acontecendo”, afirmou Guto.



Um dos mais ativos nas reuniões, Amigão declarou que a iniciativa traz mais transparência às atividades dos parlamentares na cidade, dando mais acesso a informações para os munícipes. “A Câmara não deveria ter entrado em recesso. Neste momento difícil, deveríamos estar trabalhando em projetos para a cidade.”



Os trabalhos regulares no Legislativo voltam apenas no dia 6 de agosto.