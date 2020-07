Real Madrid vence Granada e pode ser campeão espanhol na quinta-feira

13/07/2020 | 19:22



O Real Madrid deu mais um passo importante rumo ao título do Campeonato Espanhol. O time de Zinedine Zidane derrotou o Granada por 2 a 1, neste segunda-feira, fora de casa, e agora pode se sagrar campeão já na quinta-feira, se vencer o Villarreal no estádio Santiago Bernabéu.

O clube de Madri chegou aos 83 pontos, mantendo a vantagem de quatro sobre o Barcelona. Como faltam apenas duas rodadas para o fim da competição, o Real garante o troféu se vencer na quinta, em dia de rodada completa, mesmo se o Barça superar o Osasuna no Camp Nou.

Já o Granada, praticamente sem ambições nestas rodadas finais do Espanhol, ocupa apenas o 10º lugar, com 50 pontos. Somente uma combinação de resultados deixaria a equipe com chances de brigar por uma vaga na próxima edição da Liga Europa.

O triunfo desta segunda foi mais sofrido do que o Real esperava no estádio Nuevo Los Cármenes. E os gols marcados por Ferland Mendy e Karim Benzema, aos 10 e aos 16 minutos de jogo, só passavam a impressão de que a vitória seria tranquila. Benzema chegou ao seu 19º gols, na artilharia do Espanhol.

Antes do intervalo, Isco e Benzema tiveram oportunidades para ampliar ainda mais a vantagem no placar. Porém, o Granada mudou a postura no início do segundo tempo e passou a ser mais agressivo no ataque. Logo aos 4 minutos, Machís descontou em jogada iniciada após erro do volante brasileiro Casemiro na saída de bola.

A partir daí, o Granada cresceu em campo e passou a levar perigo na defesa madrilenha. O goleiro Courtois, que praticamente não trabalhou no primeiro tempo, fez duas defesas decisivas e ainda levou outros sustos. O brasileiro Rodrygo entrou na metade da etapa, porém teve atuação discreta em dia em que o compatriota Vinicius Junior não saiu do banco de reservas.

SEVILLA SE CLASSIFICA - Mesmo sem entrar em campo, o Sevilla teve motivos para comemorar nesta segunda-feira. Em razão da derrota do Villarreal para a Real Sociedad por 2 a 1, o time de Sevilha obteve a quarta e última vaga do Espanhol na próxima edição da Liga dos Campeões - Real, Barça e Atlético de Madrid já estavam classificados.

O Sevilla soma 66 pontos, contra 57 do Villarreal, que agora não pode mais alcançar o quarto colocado. O brasileiro Willian Jose foi autor de um dos gols da Real Sociedad fora de casa. Com 54 pontos, a equipe está em sétimo lugar e ainda tem chances de entrar na Liga Europa.

Em outro jogo desta segunda, Alavés e Getafe empataram sem gols na casa do primeiro. O Getafe ocupa a sexta posição da tabela, com 54 pontos, e também mira a vaga na Liga Europa.