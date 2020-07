Aos 33 anos de idade, morre a atriz Naya Rivera, estrela de Glee

13/07/2020 | 19:11



Naya Rivera, que ficou conhecida após interpretar a personagem Santana na série Glee, foi encontrada morta nessa segunda-feira, dia 13, aos 33 anos de idade. Ela estava desaparecida desde o dia 8 de julho.

Segundo informações do TMZ, Naya alugou um barco no dia 8 de julho, uma quarta-feira, para realizar um passeio em um lago no sul da Califórnia, nos Estados Unidos. Ela estava acompanhada do filho, Josey, de apenas quatro anos de idade. Os policiais encontraram o menino sozinho na embarcação e foram informados pelo garoto que a atriz havia pulado na água, mas não havia retornado. Eles também notaram que o colete salva-vidas ainda estava no barco, o que indicava que Naya mergulhou sem a proteção.

Imediatamente, mergulhadores iniciaram uma busca pela estrela de Glee, mas as primeiras buscas foram encerradas ao anoitecer no dia 8 de julho. Na manhã do dia seguinte, 9 de julho, os oficiais retomaram o trabalho, logo após o nascer do sol.

Depois de um tempo, as autoridades afirmaram que estavam tratando o caso como um possível afogamento. As buscas começaram a ter enfoque no resgate do corpo de Naya, já que ela já estava sendo dada como morta. No dia 13 de julho, os oficiais confirmaram que prosseguiriam com as buscas de forma intensa, mas que depois reavaliariam o caso.

Infelizmente, as suspeitas dos policiais se tornaram verdade e o corpo da atriz foi encontrado.

O capitão Eric Buschow falou sobre a descoberta ao jornal Los Angeles Times:

- Estávamos buscando muito, porque achamos que lá foi a última vez que ela foi vista na água, tem paredes profundas ali, mas não sei a que profundidade ela foi encontrada. (...) Tínhamos barcos e mergulhadores e eles encontraram o corpo flutuando. Notificamos a família e agora o corpo passará por autopsia, contou.

- Quando temos uma situação assim e acaba sendo uma recuperação do corpo, é difícil para todos, não consigo imaginar como é para a família. É uma montanha-russa de emoções, descobrir que ela desapareceu e o dia-a-dia de buscas. Espero que isso seja um encerramento para a família, pedimos para que os tenham em seus pensamentos e orações.

Já o xerife Bill Ayub falou, em coletiva onde oficializou a identidade do corpo, que não há indícios de que houve suicídio ou crime, e adicionou:

- Foi um tempo extremamente difícil para a família, nossos corações estão com eles.

Ela foi encontrada em uma área do lado que tem de 10 a 18 metros de profundidade. O xerife disse ainda que o filho de Naya contou aos policiais que, após nadar com a mãe, a viu desaparecer:

- Ele descreveu ter sido ajudado pela mãe a entrar no barco (...) Ele disse aos investigadores que olhou para trás e viu ela desaparecer para baixo da superfície da água.

Josey, filho da artista, foi entregue a outros familiares após ter sido encontrado no barco no dia 8 de julho. Ele é fruto do relacionamento de Naya com o também ator Ryan Dorsey.