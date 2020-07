13/07/2020 | 19:10



Carolina Ferraz estreou no Domingo Espetacular no dia 12 de julho de 2020, e não deixou de relembrar um dos seus momentos mais icônicos na televisão, que até virou meme: o Eu sou rica, bordão de Norma, personagem de Carolina na novela Beleza Pura, de 2008.

Ao introduzir uma reportagem, Carolina perguntou para Eduardo Ribeiro:

- Edu, você se lembra daquelas histórias, contos de fadas, com cavaleiros, princesas, as donzelas que viviam naqueles castelos enormes cheios de cômodos, tudo lindo? .

Ele então respondeu:

- Se eu estivesse ido a um, eu já poderia gritar: Eu sou rico.

Carolina, então, rebateu, relembrando o próprio meme:

- Não, só eu grito isso.