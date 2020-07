Ator de 41 anos de idade acredita ser filho de Francisco Cuoco

13/07/2020 | 18:11



Anthony Júnior, ator e modelo de 41 anos de idade, acredita ser filho de Francisco Cuoco, hoje com 88 anos de idade. Ele revelou sua história durante o programa Domingo Espetacular, que foi ao ar na noite do último domingo, dia 12. Em entrevista, Anthony, que atualmente mora na Flórida, Estados Unidos, diz ter muita convicção de que o famoso ator de novelas é o seu pai.

- Pode até ser que não seja o meu pai. Mas eu tenho um sentimento dentro de mim, de todas as informações, de tudo que aconteceu, [tenho] a certeza de que ele é o meu pai, desabafou.

Anthony ainda citou as semelhanças que acredita possuir com Cuoco.

- Eu me vejo nele. Todas as lembranças que eu tenho das minhas fotos mais novos, o jeito dele. A mão dele, os pés, são idênticos. As pessoas próximas comentam que até a voz é parecida.

A história começou em 1978, quando a mãe de Anthony supostamente se envolveu com Francisco Cuoco em uma visita ao Rio de Janeiro. Depois de um tempo, ela retornou ao seu estado natal e reencontrou o ex-marido.

- Ela reencontrou com meu pai de criação, e eles estavam brigados há seis meses. Meu pai pediu para ela voltar, e ela disse que não poderia porque estava grávida. Ele disse Alguém sabe? e ela respondeu Não, então ele disse Então fala que o filho é meu, explicou o rapaz.

Ele ainda revelou que só foi descobrir a verdade quando os pais se separaram, quando se iniciou uma briga pela divisão de bens.

- Minha reação foi abaixar a cabeça e chorar.

Agora, Anthony sonha em encontrar com Cuoco e realizar um teste de DNA. E aí, o que você achou de tudo isso?