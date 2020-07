Felipe Bronze fala sobre segunda temporada do Top Chef Brasil ser gravada durante a quarentena: - Ganhar passou a ser questão de sobrevivência

13/07/2020 | 18:11



A segunda temporada do Top Chef Brasil vem aí! O reality show culinário estreia nesta quarta-feira, dia 15, às 22:30 da noite na Record TV, e promete fortes emoções e reviravoltas ainda mais surpreendentes do que as vistas na primeira temporada.

Em coletiva de imprensa online, os produtores do programa e seus três jurados - Felipe Bronze, Ailin Aleixo e Emmanuel Bassoleil - falaram sobre a dinâmica do reality, que foi fortemente afetada pela pandemia do novo coronavírus. Por conta da quarentena instaurada devido à doença, agora a atração contará com duas partes: uma gravada antes do isolamento e outra que começará a ser filmada no dia 25 de julho. De acordo com Felipe, este será o principal diferencial do Top Chef.

- A gente conseguiu gravar alguns episódios antes do mundo mudar, e vai retomar o programa com o mundo já diferente. Isso gera algo muto inacreditável, porque a vida dessas pessoas mudou, a nossa vida mudou, ganhar o Top Chef passou a ser não só uma honraria tremenda, como sempre foi, um prêmio mundo relevante, mas passou a ser uma questão de sobrevivência, de renovar os sonhos, da pessoa poder voltar ao mercado de trabalho, abrir novamente seu restaurante. Acho que agora, nesse retorno, a gente espera uma competição voraz.

Já o diretor do núcleo de realities da Record TV, Rodrigo Carelli, disse que o programa contará com uma alta dose de emoção, e que, apesar dos protocolos de segurança, a dinâmica do programa não será alterada. Ou seja, a atração ainda terá duas provas: a Prova de Fogo, normalmente feita em grupos, e a prova de eliminação. Neste ano, no entanto, o Top Chef contará com um elemento surpresa: a Faca de Ouro, poder misterioso que atuará contra ou a favor dos participantes.

Outro elemento já muito conhecido dos telespectadores do reality são os convidados surpresa. E nesta temporada contaremos com a participação ilustre de Xuxa Meneghel! A loira participará do episódio cinco, e além de desafiar os participantes a prepararem pratos veganos, ainda marcará a transição entre a fase pré-pandemia e a fase pós-pandemia. Enquanto Ailin disse que o resultado ficou emocionante, Emmanuel deu mais detalhes sobre a reação de Xuxa ao provar os pratos:

- Ela ficou muito surpresa pela qualidade e a variedade oferecidas pelos chefs. Ela disse: Eu não imaginava que podia fazer tanta coisa com alimentos tão simples.

Quando o assunto foram os protocolos de segurança, a emissora ainda deixou claro que tomará todos os cuidados necessários, principalmente porque, além das provas, o Top Chef também inova ao mostrar os participantes vivendo juntos em confinamento. Para iniciar as gravações no dia 25 de julho, os chefs serão recebidos em um hotel no dia 16, e deverão se submeter a vários testes de Covid-19 antes do início das filmagens.

Apesar de ainda não ter sido gravada, esta segunda fase do reality já é uma forte aposta, de acordo com Carelli:

- A cozinha é uma coisa que aproxima muito as pessoas, e principalmente neste momento em que muita gente está tendo que ficar em casa, as pessoas vão se identificar muito em vários aspectos. E a partir do quinto episódio as pessoas vão se identificar muito com a volta deles, tendo vivido a pandemia. Vai ser muito rica essa temporada, as pessoas vão se divertir muito.