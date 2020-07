Palmeiras encaminha saída de Victor Luís e recebe sondagem por Gustavo Scarpa

13/07/2020 | 17:51



O Palmeiras deve fechar mais duas negociações nos próximos dias além da saída do atacante Dudu para o Al Duhail, do Catar. O clube trata dos trâmites finais do empréstimo do lateral-esquerdo Victor Luís para o Botafogo e também recebeu uma sondagem de um time da Arábia Saudita pelo meia Gustavo Scarpa. A tendência é em breve chegar uma proposta oficial do Al-Nasr.

Nesta segunda-feira o Palmeiras e o Botafogo trocavam as minutas de contrato para dar como certa a negociação por Victor Luís. O lateral virou a terceira opção para o setor com a chegada do uruguaio Matias Viña e a manutenção de Diogo Barbosa. Por isso, deve ficar no time carioca até o fim do Campeonato Brasileiro deste ano, previsto para terminar somente em fevereiro de 2021.

Victor Luís já teve passagem por empréstimo pelo Botafogo entre 2016 e 2017, quando até participou de campanha do time na Copa Libertadores. Após retornar ao Palmeiras em 2018, fez parte do time campeão brasileiro do mesmo ano. No início de 2019, assinou uma renovação de contrato com aumento salarial. O vínculo agora termina em dezembro de 2022.

A possível negociação por Scarpa consiste em um molde parecido ao rascunhado com Dudu. O time paga inicialmente por um ano de empréstimo e depois concretiza a compra. A sondagem do Al-Nasr é de pagar cerca de R$ 9 milhões agora e ao fim desse período de uma temporada, efetiva a transferência por R$ 30 milhões. A diretoria considera a oportunidade de mercado como atrativa e aguarda a proposta oficial.

Por outro lado, quem pode chegar ao Palmeiras é o lateral-direito Marcelo Herrera, do San Lorenzo. O argentino revelou em entrevista à imprensa local que foi procurado por representantes do clube paulista. Desde o início do ano o Palmeiras tem procurado algum reforço para a posição. A primeira opção foi Daniel Muñoz, do Atlético Nacional. Atualmente os dois jogadores do setor são Marcos Rocha e Mayke.