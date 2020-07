Preocupado com ataque e defesa, presidente da Ponte não descarta mais reforços

13/07/2020 | 16:54



Dos oito reforços anunciados pela Ponte Preta desde a paralisação do Campeonato Paulista, apenas dois poderão ser inscritos para as rodadas finais. Por essa razão, o presidente Sebastião Arcanjo evita descartar novas contratações.

Em entrevista coletiva virtual, o dirigente disse que o clube está atento ao mercado e pode anunciar outros nomes antes do reinício do Paulistão, cuja retomada está prevista para o dia 22, quarta-feira da próxima semana.

"Já deixamos muito claro para todos que a Ponte não encerrou seu ciclo de contratação. Precisamos reforçar alguma situação no ataque, precisamos de alguma peça para o sistema defensivo. Até o dia 20, até o ultimo minuto, a Ponte vai buscar reforçar seu grupo para essa reta final do Paulistão", garantiu Sebastião Arcanjo.

Como já atuaram por outros clubes no campeonato, os zagueiros Luizão e Rayan, o lateral Ernandes, os volantes Neto Moura e Luis Oyama, e o meia Camilo não ficarão à disposição do técnico João Brigatti para os últimos dois jogos da primeira fase do Estadual.

Por outro lado, existe a possibilidade de os atacantes Osman e Moisés serem inscritos pela Ponte Preta, que não vai poder contar com o artilheiro Roger, suspenso pela expulsão no dérbi contra o Guarani.

Na lanterna do Grupo A e também na classificação geral, a Ponte Preta tem pela frente Novorizontino (casa) e Mirassol (fora) na retomada da competição.