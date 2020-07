Como compartilhar vídeo do TikTok pelo WhatsApp

Bianca Bellucci

13/07/2020 | 16:48



Com vídeos curtos e vários desafios, o TikTok se tornou febre durante a quarentena provocada pelo novo coronavírus. A rede social viu o número de usuários ativos mensalmente subir para 800 milhões em junho de 2020, segundo dados da agência Wallaroo. O interessante é que é possível compartilhar todo o conteúdo da rede social pelo WhatsApp, sendo que as pessoas podem ver sem precisar criar uma conta.

Se você quer compartilhar algum vídeo legal que encontrou no TikTok, o 33Giga ensina o procedimento. O tutorial foi realizado com um iOS, mas é similar em aparelhos Android.

1. Vá até o vídeo do TikTok que você quer compartilhar e clique no ícone do WhatsApp.

2. Dê um toque em “WhatsApp Status”. A função serve para compartilhar o conteúdo em formato de vídeo e também pode ser usada no Status do próprio usuário.

3. Clique em “WhatsApp” de novo.

4. Selecione os contatos que vão receber o vídeo. Depois, aperte “Avançar”.

5. Pressione a setinha para entregar o conteúdo.

6. Pronto! O vídeo do TikTok estará disponível para seus amigos curtirem dentro do WhatsApp.

