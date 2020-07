Westbrook, do Houston Rockets, revela que contraiu o novo coronavírus

13/07/2020 | 16:20



O jogador Russell Westbrook, do Houston Rockets, anunciou nesta segunda-feira que testou positivo para o novo coronavírus. Um dos melhores jogadores da NBA na atualidade, ele garante estar bem. A detecção do contágio veio após antes do embarque do time para Orlando, onde as equipes da NBA vão se reunir a partir do dia 30 para a disputa das partidas restantes da temporada.

"Eu testei positivo para a covid-19 antes da partida da equipe para Orlando. Eu estou me sentindo bem, em quarentena, e ansioso para me juntar aos meus companheiros quando estiver liberado. Obrigado pelos desejos de melhora e pelo apoio contínuo. Por favor, levem este vírus a sério. Fiquem seguros. Usem máscara!", escreveu o jogador no Twitter.

Escolhido na temporada 2016-2017 como o MVP (Jogador Mais Valioso) da NBA, Westbrook tem 31 anos. Pela seleção americana de basquete, foi medalha de ouro nos Jogos Olímpicos de Londres-2012 e campeão mundial na Turquia, em 2010. Antes de jogar pelo Houston Rockets, atuou de 2008 até 2019 pelo Oklahoma City Thunder.

Antes deste último caso, a principal liga de basquete do mundo registrou a contaminação pelo novo coronavírus em vários outros jogadores. Nomes como Rudy Gobert, Kevin Durant e Donovan Mitchel já até se recuperaram. A NBA está paralisada desde 11 de março. A interrupção veio logo depois de a Organização Mundial de Saúde (OMS) decretar a doença como pandemia.