Músicos do Kid Abelha abrem o jogo sobre brigas e fim da banda

13/07/2020 | 16:11



Os bateristas Claudio Infante, Kadu Menezes e Adal Fonseca participaram de uma live para o canal de YouTube TV Maldita e abriram o jogo sobre o fim do Kid Abelha, banda comandada por Paula Toller desde os anos 1980 até 2016.

Paula se tornou um dos assuntos principais da conversa. Kadu explicou que a vontade do empresário de separá-la da banda para transformá-la em uma estrela da música brasileira foi um dos principais motivos pelo fim do Kid Abelha.

-

É aquela velha história do empresário. Tem empresário que visualiza no seu artista a possibilidade de ele ser uma coisa maior do que ele é. Vou ser sincero. Não adianta falar para Paula que ela vai ser a diva da música brasileira. Ela é maravilhosa, é uma supercantora, tem muitos méritos. Mas não adianta... Gal Costa, Maria Bethânia, Marisa Monte são divas por natureza. A Paula começou no pop rock. E algum empresário que entrou começou com essa história de querer separar a banda. Quando eu entrei, em 1991, todo mundo andava na mesma van, todo mundo tomava café da manhã junto no hotel. Tempos depois, começaram a separar os músicos do restante do Kid, separar os músicos da equipe técnica. No próprio Kid, começaram a separar a Paula. Ela tinha o carro dela sozinho. Começaram até separar os hotéis também.

Ele continuou:

- O determinante para o fim foi essa história: a Paula vai ser diva, o Kid vai ser os outros dois caras e a banda vai ser a banda, cada um no seu patamar. Tenho certeza que começou a degringolar por aí. Essa separação foi determinante.

Eles também abriram o jogo sobre a saída de Leoni da banda. A história oficial foi que ele resolveu deixar a banda após não ter sido convidado, por Leo Jaime, para tocar em um festival de música, em que ele faria uma participação especial durante a música A Fórmula do Amor.

- Eu presenciei, cheguei alguns minutos depois da famosa pandeirada. Cheguei no burburinho da confusão. As meninas estavam berrando. A Paula e a namorada do Leoni naquele momento. Tinha acabado de acontecer. A Paula tinha um pandeiro que ela usava nos shows. Na hora da confusão, ela jogou. Era para acertar em não sei quem e acabou acertando o Leoni. Virou uma história do rock. O Kid ia tocar com o Leo Jaime a música que estava estourada. Quando Leoni não entrou com os outros, a ficha caiu de que a confusão tinha dado m***a. No palco mesmo já falavam que ele tinha saído.