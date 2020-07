Príncipe Harry e Meghan Markle são vistos pela primeira vez em semanas - e fotógrafo diz que duque se tornou amargo após casamento

13/07/2020 | 16:10



Príncipe Harry e Meghan Markle foram vistos nas ruas de Beverly Hills, na Califórnia, Estados Unidos, pela primeira vez em semanas. Segundo informações do site norte-americano People, o Duque e a Duquesa de Sussex caminhavam lado a lado enquanto esperavam por um carro, que era trazido por um manobrista. Na ocasião, Harry, de 35 anos de idade, usava uma camisa pólo cinza, jeans azul escuro, tênis azul marinho e boné, enquanto Meghan, de 38 anos, optou por um vestido branco de linho, chapéu de palha, óculos escuros e uma bolsa escura. Os dois, claro, ainda estavam usando máscaras como forma de prevenção à transmissão do novo coronavírus; no dia 10 de julho, a Califórnia chegou aos 300 mil casos confirmados da doença. Se proteger é essencial, não é?

Mas essas não foram as únicas novidades do casal nos últimos dias. Arthur Edwards, fotógrafo especializado na família real britânica, deu uma entrevista bem interessante ao tabloide inglês The Sun. De acordo com ele, Meghan nunca teve a intenção de permanecer no Reino Unido após seu casamento com Harry, mesmo tendo gasto 2,4 milhões de libras (cerca de 16 milhões de reais) com a reforma do palácio Frogmore Cottage, onde vivia anteriormente com o príncipe.

Além disso, Arthur declarou que Harry se tornou completamente amargo após oficializar sua união com a duquesa.

- Toda aquela reforma da casa em Frogmore e o dinheiro que gastaram nisso, e ela não tinha intenção de ficar aqui. Infelizmente nos últimos dois anos, [Harry] ficou completamente amargo. Ele não fala comigo há um ano. Eu fotografo ele desde que ele nasceu, mas tudo depende dela [Meghan].

O fotógrafo também fez uma análise sobre as recentes críticas do Duque de Sussex à realeza britânica. Ele afirma que criticar a Commonwealth - uma comunidade política formada por 54 países com o objetivo de agir pelo bem comum - é criticar também a Rainha Elizabeth II, não importa o que for dito. Tenso, não é?