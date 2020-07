A separação foi pelo bem-estar dos meus filhos, diz Angelina Jolie

13/07/2020 | 15:59



Depois de um longo processo de separação, partilha de bens e assuntos que envolvem a guarda dos filhos, Angelina Jolie voltou a falar sobre o divórcio de Brad Pitt.

Em entrevista a revista Vogue, na edição indiana, a atriz declarou que a decisão de se separar dele levou em conta os filhos. "Separei pelo bem estar dos meus filhos. Foi a decisão certa", disse.

Angelina e Brad são pais de Maddox, de 18 anos, Pax, 16, Zahara, 15, Shiloh, 14, e dos gêmeos Vivienne e Knox, de 11. Na época do divórcio, há quatro anos, a atriz contou que os filhos acompanharam a proliferação de fake news sobre o rompimento do casal. "Leram muitas mentiras, mas eles sabem a própria verdade. Eles são seis jovens muito corajosos e fortes", afirmou.

Jolie também relembrou do tempo da adoção de cada um deles: "Como foi bom olhar nos olhos deles pela primeira vez. Eles nunca devem perder o contato com suas raízes. Temos de as honrar, aprender com elas", concluiu.