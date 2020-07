13/07/2020 | 15:10



Na tarde desta segunda-feira, dia 13, a polícia do condado de Ventura, na Califórnia, Estados Unidos, anunciou no Twitter que encontrou um corpo no Lago Piru - mesmo lago onde Naya Rivera desaparece no dia 8 de julho.

De imediato, as autoridades não confirmaram o gênero ou a identidade do corpo.

Segundo a polícia, a recuperação do cadáver está em processo e haverá uma coletiva de imprensa por volta das 18 horas (horário de Brasília) para mais informações.